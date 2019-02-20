В США появилась конкурентка Загитовой

13-летняя американская фигуристка Алиса Лю — конкурентка вундеркиндов из России, пишет «Лента.ру»

В январе американка сенсационно выиграла взрослый чемпионат США по фигурному катанию, став самой молодой чемпионкой в истории страны.

13-летняя Лю продемонстрировала семь тройных прыжков в произвольной программе и два тройных акселя. При этом один из тройных акселей фигуристка исполнила в каскаде с двойным тулупом — никогда ранее его не исполняли столь молодые спортсменки.

Кроме того, Лю стала лишь третьей фигуристкой в истории, которая сумела выполнить три этих прыжка в двух программах.

На чемпионате США Лю набрала 217,51 балла, что меньше суммы баллов, набранных вундеркиндами тренера Этери Тутберидзе. На чемпионате России среди юниоров Анна Щербакова набрала 223,97 балла, Алена Косторная — 230,79, а Александра Трусова — 233,99 балла.

Однако Алиса Лю, которую уже называют «новой» Алиной Загитовой, моложе каждой из них, а ее техническая база и за короткую, и за произвольную программы, в нынешнем сезоне одна из лучших в мире.

В будущем сезоне американка сможет посостязаться с россиянками не заочно — ей исполнится 13 лет и она получит право участвовать в международных соревнованиях.