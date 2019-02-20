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В США появилась конкурентка Загитовой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
13-летняя американская фигуристка Алиса Лю — конкурентка вундеркиндов из России, пишет «Лента.ру».
В январе американка сенсационно выиграла взрослый чемпионат США по фигурному катанию, став самой молодой чемпионкой в истории страны.
13-летняя Лю продемонстрировала семь тройных прыжков в произвольной программе и два тройных акселя. При этом один из тройных акселей фигуристка исполнила в каскаде с двойным тулупом — никогда ранее его не исполняли столь молодые спортсменки.
Кроме того, Лю стала лишь третьей фигуристкой в истории, которая сумела выполнить три этих прыжка в двух программах.
На чемпионате США Лю набрала 217,51 балла, что меньше суммы баллов, набранных вундеркиндами тренера Этери Тутберидзе. На чемпионате России среди юниоров Анна Щербакова набрала 223,97 балла, Алена Косторная — 230,79, а Александра Трусова — 233,99 балла.
Однако Алиса Лю, которую уже называют «новой» Алиной Загитовой, моложе каждой из них, а ее техническая база и за короткую, и за произвольную программы, в нынешнем сезоне одна из лучших в мире.
В будущем сезоне американка сможет посостязаться с россиянками не заочно — ей исполнится 13 лет и она получит право участвовать в международных соревнованиях.
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Фигурное катание , Анна Щербакова , Lenta.ru
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