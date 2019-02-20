Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: @liza_tuktik
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева покрасила волосы в красный цвет в преддверии соревнований женщин-одиночниц в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.
22-летняя чемпионка мира 2015 года опубликовала в своем Instagram снимок, на котором отметила геолокацию "Великий Новгород". Также на фотографии можно заметить изменения во внешности, которые произошли с фигуристкой.
С учетом результатов Финала Кубка России, который пройдет 18-22 февраля в Великом Новгороде, будет определен состав сборной России на мартовский чемпионат мира в японской Сайтаме.
В числе участниц Финала Кубка России также значится двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Последние новости
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО "Черное море – это не проходной двор для кораблей ВМС США"
Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Тутберидзе возмутилась серебром дочери
Фигурное катание Статьи
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Губерниеву нашли замену
Биатлон Статьи
Россию попросили проиграть
Биатлон Статьи
Смерти чемпиона России дали определение
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение