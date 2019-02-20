Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева покрасила волосы в красный цвет в преддверии соревнований женщин-одиночниц в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

22-летняя чемпионка мира 2015 года опубликовала в своем Instagram снимок, на котором отметила геолокацию "Великий Новгород". Также на фотографии можно заметить изменения во внешности, которые произошли с фигуристкой.

С учетом результатов Финала Кубка России, который пройдет 18-22 февраля в Великом Новгороде, будет определен состав сборной России на мартовский чемпионат мира в японской Сайтаме.