Толпа детей поймала ученицу Тутберидзе

По окончании выступления девушек в финале Кубка России по фигурному катанию толпа юных фанаток окружила учениц Этери Тутберидзе Майю Хромых и Дарью Усачеву, которые заняли первое и второе место на соревнованиях, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Маленькие любительницы фигурного катания долго не отпускали своих кумиров, прося у них автографы и делая совместные фото. Дольше всех задержаться после церемонии награждения пришлось завоевавшей золотую медаль Хромых. Подопечная Тутберидзе уделила внимание каждому желающему, никому не отказав в снимке или памятной подписи.

Хромых выиграла финал Кубка России с личным рекордом — 201,06 балла. "Газета.Ru" вела подробную текстовую онлайн-трансляцию соревнований.