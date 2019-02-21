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Толпа детей поймала ученицу Тутберидзе 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По окончании выступления девушек в финале Кубка России по фигурному катанию толпа юных фанаток окружила учениц Этери Тутберидзе Майю Хромых и Дарью Усачеву, которые заняли первое и второе место на соревнованиях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Маленькие любительницы фигурного катания долго не отпускали своих кумиров, прося у них автографы и делая совместные фото. Дольше всех задержаться после церемонии награждения пришлось завоевавшей золотую медаль Хромых. Подопечная Тутберидзе уделила внимание каждому желающему, никому не отказав в снимке или памятной подписи.
Хромых выиграла финал Кубка России с личным рекордом — 201,06 балла. "Газета.Ru" вела подробную текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее тренер Алексей Мишин попросил своего подопечного Андрея Лазукина не трусить на соревнованиях.
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Фигурное катание , АЛЕКСЕЙ МИШИН , Газета.Ru
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