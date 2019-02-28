Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Елизавета Туктамышева должна попасть в заявку национальной команды на командный чемпионат мира.
Победительница мирового первенства 2015 года не попала в основной состав сборной по результатам голосования тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На турнир в Сайтаме отправятся Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
"Лиза восстала из пепла, и усилия тренера Алексея Мишина должны быть примером, поэтому фигуристка должна обязательно поехать защищать честь своей команды на те же соревнования в Японии. Я так думаю, она туда должна отправиться первым номером", — цитирует Тарасову ТАСС.
World Team Trophy пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.