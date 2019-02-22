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Кто войдет в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 

Газета.Ru + ещё 5 22 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Евгения Медведева после победы в финале Кубка России повысила шансы на попадание в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в Сайтаме. Серебряную медаль завоевала Елизавета Туктамышева, уступившая лидеру менее двух баллов. «Газета.Ru» объясняет, почему вместе с Алиной Загитовой в Японию должны ехать именно Медведева и Туктамышева, а чемпионке Европы Софье Самодуровой стоит остаться дома.
22 февраля в Великом Новгороде завершился финал Кубка России по фигурному катанию. Основное внимание традиционно было приковано к соревнованиям женщин-одиночниц, победу в которых одержала Евгения Медведева, набравшая в общей сумме 222,90 балла. Таким образом, 19-летняя фигуристка, проводящая свой дебютный сезон под руководством известного канадского тренера Брайана Орсера, не только завоевала первое золото, но и существенно повысила свои шансы на попадание в состав национальной сборной на чемпионат мира в японской Сайтаме.
Изначально в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утверждали, что заявка будет определена по итогам внутреннего первенства, однако его итоги оказались настолько неожиданными, что в руководстве организации приняли решение отложить выбор спортсменок.
Так, сенсацию совершили талантливые юниорки из группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, занявшие весь пьедестал почета. Однако из-за возрастного лимита их попадание на взрослые международные соревнования было исключено. В конечном итоге ФФККР сформировал заявку только на первенство Европы, отдав прямые путевки Станиславе Константиновой и Алине Загитовой, занявших четвертое и пятое места соответственно, а также выбрал Софью Самодурову в качестве третьей фигуристки.
При этом состав на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта, определен не был. Решение о заявке на решающий турнир сезона было отложено аж до конца февраля. И оно оказалось рациональным и взвешенным.
Дело в том, что на чемпионате Европы, победу в котором сенсационно одержала ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, не смогли выступить главные фигуристки страны не только на данный момент, но и последних лет в целом.
Елизавета Туктамышева неудачно заболела прямо накануне российского первенства и легла в больницу с воспалением легких. В результате в Саранске ей выступить не удалось, а к турниру в Минске она не успела восстановиться.
Медведева же находилась в состоянии психологического спада на фоне общественного давления после ее ухода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Во многом из-за этого ее выступления были нестабильными по ходу сезона, хотя ее программа была весьма насыщенной и интересной.
Понимая это, в руководстве ФФККР решили дождаться дедлайна подачи заявок на мировое первенство — до 25 февраля.
«На чемпионат мира кандидаты в команду будут определяться с учетом результатов выступлений на континентальном первенстве, а для запасных — на других соревнованиях. Это произойдет между 22 февраля, когда завершится Кубок России, и крайним сроком подачи заявок на чемпионат мира, который истекает 25 числа.
До 25 февраля будет сформирован заявочный состав на чемпионат мира с учетом рекомендаций тренерского совета. Который рассмотрит итоги выступления команды на чемпионате Европы и участия запасных, а также тех спортсменов, кто пожелает это сделать, на финале Кубка России в Новгороде или Универсиаде», — заявил глава федерации Александр Горшков.
Таким образом, финал Кубка России стал решающим турниром перед чемпионатом мира. И на него заявились Медведева с Туктамышевой, которые разыграли между собой золото.
Выполнив в короткой программе чистейший каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, а также идеальный тройной лутц, ученица Орсера захватила лидерство соревнования, а в произвольной программе прыгнула лутц и риттбергер в три оборота и исполнила каскад двойной аксель + тройной тулуп, дополнив его тройным флипом с двойным акселем.
Заявила в свой номер Медведева и сложнейший каскад тройной сальхов + тройной риттбергер и даже сумела выполнить его, однако после приземления не удержалась на ногах и упала. Данный недочет она решила закрыть каскадом тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп, который в итоге принес ей победу.
Идеально выполнила свою произвольную программу и Туктамышева. Начав номер с чистейшего и коронного тройного акселя, которым в данный момент отлично владеют только две фигуристки в мире (помимо Елизаветы аксель в три оборота прыгает чемпионка финала Гран-при Рика Кихира из Японии), все остальные элементы 22-летняя спортсменка выполнила спокойно и без проблем. Выступление Туктамышевой даже оценил ее тренер Алексей Мишин, который обычно максимально строг к подопечным.
В итоге фигуристка из Санкт-Петербурга не добрала всего лишь 1,71 балла до показателя Медведевой и стала второй. Во многом этому способствовало падение Елизаветы в короткой программе. Но тогда она минусы получила именно за падение с тройного акселя, который оценивается в фигурном катании очень высоко.
После Кубка России состав национальной команды стал настоящим поводом для дискуссии. С обывательской стороны все очевидно: на чемпионат мира едут самая сильная фигуристка страны и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, победительница континента Софья Самодурова и кто-то еще. По сути, в Великом Новгороде разыгрывалась именно третья путевка. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Как отмечал сам Горшков, заявка на поездку в Сайтаму определится именно тренерским решением. Потому та же Самодурова далеко не гарантировала себе попадание в сборную. Более того, целесообразность ее участия в турнире в Японии под большим вопросом.
Действительно, своей победой на дебютном для себя первенстве Европы она шокировала всех. Даже своего тренера. Однако это золото стало скорее не показателем превосходства 16-летней уроженки Красноярская, а лишь следствием локальной неудачи Загитовой, которая стала второй.
Алина, лидируя после короткой программы, во время решающего заезда с легкостью прыгнула аксель в два оборота, но неожиданно упала со второго прыжка на каскаде тройной лутц + тройной тулуп. Затем этого она сделала каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер и оперлась рукой о лед после тройного лутца. За эти ошибки она получила большие минусы, уступив Самодуровой 15,5 балла. Учитывая класс победительницы Пхенчхана, данный исход событий ничем иным как неудачным стечением обстоятельств назвать нельзя. В превосходстве Загитовой не сомневается даже тренер Самодуровой.
«Такого поворота никто не ожидал. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами», — говорил Мишин.
Та своей произвольной программой не удивила никого. Обычный каскад тройной флип + тройной тулуп, сольный лутц в три оборота, тройной сальхов и каскад двойной аксель + тройной тулуп. Единственное, чем Софья усилила свою программу, это тройной риттбергер, который она прыгнула чисто.
Выполнив номер без серьезных помарок, она набрала только 213,84 в общей сумме — лучший результат в ее карьере. Однако если сравнить чемпионат Европы этого сезона и прошлого, то показатели будут иметь большую разницу.
Та же Загитова, завоевавшая на континентальном первенстве в Москве золото, набрала аж 238,24 балла. По данному показателю Самодурову крупно обошла и Медведева — 232,86 балла.
Несмотря на то что Евгения в нынешнем сезоне не в лучшей форме, ее баллы все равно превосходят показатели Софьи, а сложность программы и элементов оценивается в разы выше.
То же касается и Туктамышевой, которая в текущем сезоне выиграла этап Гран-при в Канаде и стала бронзовым призером в финале, уступив только Кихире и Загитовой.
Елизавета, заняв второе место в Кубке России, набрала почти на восемь баллов выше лучшего результата Самодуровой, а о ее технике и владении сложнейшим тройным акселем говорилось ранее.
Еще в декабре прошлого года ФФККР включил Туктамышеву вместе со Станиславой Константиновой в состав сборной на зимнюю Универсиаду, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске, а в запас включил Медведеву и Марию Сотскову. Однако по истечении нескольких месяцев, пожалуй, необходимо делать кадровые перестановки.
Константинова показала, что на данный момент не может соединить свой талант вместе с психологической устойчивостью, из-за чего на крупных турнирах в ответственный момент у нее сдают нервы. Так, она провалилась на чемпионате Европы, хотя изначально считалась одной из фавориток, тогда как той же Самодуровой пророчили максимум место в тройке лидеров, а в финале Кубка России, где у нее были отличные шансы обойти Медведеву, Станислава завалила произвольную программу и осталась без медалей.
Очевидно, что завершить сезон Станиславе предстоит в Красноярске, куда следует отправить и Сотскову. А вот Туктамышева и Медведева, в отличие от Самодуровой, внушают уверенность в том, что именно они вместе с Загитовой, которая уже тренирует четверные прыжки, способны составить конкуренцию Кихире на ее домашнем чемпионате мира.
Более того, нельзя оставлять без внимания и возрастной показатель, который в женском одиночном катании является одним из определяющих. За Туктамышеву и Медведеву играет не только техника, но и опыт, которого Самодуровой не хватает. Также тренерский совет наверняка понимает, что для Елизаветы и Евгении предстоящий чемпионат мира может стать последним, ведь уже со следующего сезона на взрослый уровень выйдет трио Щербакова — Трусова — Косторная, которое уже сейчас готово побить не один десяток рекордов. А при них места в сборной может не найтись даже для Загитовой.
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Мария Сотскова , Александр Горшков , Газета.Ru
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