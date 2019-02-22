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Медведева рассказала о тренировках в России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как проходили ее тренировки в России, передает РИА "Новости".
После чемпионата России, который прошел в декабре в Саранске, Медведева приняла решение остаться в стране. Ей пришлось тренироваться без наставника, Брайан Орсер не прилетел к ученице.
"Я не могу сказать, что тренировалась самостоятельно. Я всегда была на связи с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон. Со мной работали замечательные люди: это и Максим Завозин, который очень помог мне с дорожками, это и Елена Германовна Водорезова — она ежедневно поддерживала меня на тренировках и помогала в сложные минуты, когда ты понимаешь, что уже все — совсем никуда не едется, ничего не получается.
Спортсмену опасно находиться на льду одному — это техника безопасности. Конечно же, Татьяна Анатольевна Тарасова, которая приходила на тренировки и делала мне замечания по эмоциям и давала мне нотации по поводу того, как настраивать себя на соревнования, тренировки, как держать себя на льду", — поделилась фигуристка.
Ранее Медведева рассказала о крупных переменах в своей жизни.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , РИА Новости
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