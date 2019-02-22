«Это очень безумно»: первые слова Медведевой после победы

Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, несмотря на падение. При этом ученица Брайана Орсера чуть более чем на балл превзошла исполнившую тройной аксель Елизавету Туктамышеву . После выступления Медведева призналась, о ком думала весь прокат, рассказала, почему идеальное катание Туктамышевой нисколько ее не испугало, и заявила, что хотела бы узнать о своем попадании на чемпионат мира «не из интернета».

Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России — решающем турнире, после которого отечественная Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) составит заявку на чемпионат мира.

Основная борьба разворачивалась между Медведевой, Елизаветой Туктамышевой и Станиславой Константиновой.

Последняя сделала в произвольной программе пару «бабочек» и после серьезного недокрута на тройном риттбергере чуть не упала. Это отбросило Константинову на итоговую четвертую позицию.

Туктамышева откатала произвольную практически идеально, допустив лишь один небольшой недокрут на каскаде двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп. В остальном все было выполнено на плюсы, и к тому же Императрица показала шикарный тройной аксель с надбавкой почти в два балла.

Медведева же допустила падение в самом начале программы с относительно нового для себя каскада тройной сальхов + тройной риттбергер.

Казалось, что после этого серебряный призер Пхенчхана уже не будет претендовать на первое место, однако неожиданно для многих она обогнала по сумме баллов Туктамышеву на 1,69 пункта и стала победительницей финала Кубка России.

— Евгения, после короткой программы вы признались, что мысленно здоровались со своими сомнениями, страхом и неуверенностью.

— Да, а на произвольной мы всей кучей катались на льду (смеется). Но мне удалось отбиться от них.

Правда, я сегодня не нервничала. Да, упала на каскаде сальхов + риттбергер, но это произошло только потому, что пока у меня не так много опыта исполнения этого элемента. Неуверенность ведь проявляется именно в таких местах, где ты еще мало поработал.

К тому же у меня теперь совершенно другая техника, так что я иногда просто теряюсь. Тем не менее я смогла сделать программу, хоть и пришлось побороться на некоторых прыжках.

Вообще сегодня моя главная победа — это то, что я не «сдала» прокат сразу после падения, как это было на этапе Гран-при во Франции.

Не было такого: «Выключайте музыку, дальше я не поеду!» Я наоборот поднялась со льда и решила: «Окей, едем дальше!»

Зрители очень хорошо поддерживали — молодцы. Кажется, что мы катались сегодня вместе — особенно на дорожке (смеется).

— Вы думали о том, что боретесь за попадание на чемпионат мира?

— Именно от этой мысли я больше всего старалась избавиться. Эта очень безумно. Подобные вещи мешали мне весь прошлый сезон.

— Я выходила на прокат и считала, что должна доказать, что проделала классную работу. Во время Гран-при я думала: «Вот, сейчас два этапа выиграю, в финал отберусь», но нет. Нет! У Бога на нас абсолютно другие планы. Могу признаться, что рада всем эти неудачам.

Я очень сильно изменилась как человек. За этот сезон я повзрослела лет на десять, провела большую работу над ошибками и расставила приоритеты.

— Какой у вас теперь главный приоритет?

— Кататься так, как сейчас. У меня словарный запас большой, но сейчас я не могу объяснить это чувство. Кататься так, чтобы не чувствовать, что у меня дрожат коленки и зубы стучат. Однако и не просто кататься в удовольствие. Все-таки это спорт, здесь нужно бороться. Бороться с удовольствием — вот! Чтобы борьба нравилась.

— Оставшиеся дни до тренерского совета вы проведете, обновляя страницы интернете в поисках заявки на чемпионат мира?

— Нет. Во-первых, хотелось бы все-таки это не из интернета узнать. Я, конечно, люблю инстаграм, но это не главный мой источник информации в жизни.

Завтра я возвращаюсь в Торонто, послезавтра уже буду работать в «Крикет клубе», поэтому все хорошо.

— Как справляться с эмоциями, когда перед вами выступает основная конкурентка Елизавета Туктамышева и делает это практически идеально?

— Лиза не совсем передо мной выступала. А это абсолютно разные вещи. На меня ее выступление никак не давило.

Может быть, раньше я бы думала: «А как она откатала, а сколько баллов получила?» Теперь я не боюсь: и на лед смотрю во время прокатов соперников, и оценки их слушаю.

Брайан Орсер мне говорил, что, возможно, настало время немножко открыться миру, а не просто закрываться в себе. Все-таки мне уже не 15 лет, так что настрой должен быть другим. Но каждый находит свой путь, я сейчас говорю только про себя.

— Вы стали часто улыбаться на турнирах. Это рекомендация Брайана?

— Да, не улыбалась так на всех предыдущих турнирах (смеется). Это рекомендация очень многих людей. Потому что я человек, который грызет себя изнутри, закапывается в себе и очень многие меня оттуда вытягивают. У меня не было желания закончить.

Просто я в какой-то момент сидела и не знала, что делать. Как я ни пытаюсь себя завести перед стартом, как я ни пытаюсь в себе закрыться, ни с кем не разговаривать, у меня все равно не получается.

Многие специалисты прямо заставляли меня вылезать оттуда. Я подумала: «Когда, если не сейчас?». Я попробовала на этих стартах немного раскрыться. Посмотрим, как будет дальше. Хочу сказать, что я очень много работаю над собой. И не только на льду, и не только в изучении элементов. Стараюсь поднять свой уровень ментально, много читаю, чего никогда в жизни не делала. Стараюсь развивать себя во всех направлениях. Спасибо Новгороду за победу!