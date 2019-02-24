«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать

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Евгений Плющенко рассказал об отношениях с болельщиками 

Рамблер 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, говоря об отношениях с российскими болельщиками, посетовал на то, что они не прощают слабости, пишет «Матч ТВ».
Он вспомнил об этом, говоря об Олимпиаде 2014 года в Сочи, где столкнулся с критикой в свой адрес, когда вынужден был отказаться от участия в личном турнире из-за травмы спины, из-за чего в итоге в нем не оказалось российских спортсменов.
«Вначале меня буквально на руках носили. В 31 год мне надо было как первому катавшемуся завести всю команду. Юле Липницкой — 15 лет, непонятно было, выстоит она или нет. Получилось. И у меня, и у всей команды», — отметил он.
Однако через два дня, подчеркивает он, ему пришлось сняться с соревнований. «Было больно, когда меня осудили. Даже не больно, а противно и стыдно за людей из моей страны.
Иностранцы поддержали, а наши осудили. Понятно, что не все, но часть начала говорить, что это было сделано специально. Даже профессионалы», — поделился Плющенко. Впрочем, отмечает спортсмен, ситуация позволила ему стать сильнее.
«Выстояли и стали сильнее. Напоследок хочу сказать: уважайте и любите не только за достижения, будьте милосердны. Тогда у вас все будет хорошо», — резюмировал он.
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Фигурное катание , Видео , Евгений Плющенко
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