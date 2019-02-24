«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать

Евгений Плющенко рассказал об отношениях с болельщиками

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко , говоря об отношениях с российскими болельщиками, посетовал на то, что они не прощают слабости, пишет «Матч ТВ».

Он вспомнил об этом, говоря об Олимпиаде 2014 года в Сочи, где столкнулся с критикой в свой адрес, когда вынужден был отказаться от участия в личном турнире из-за травмы спины, из-за чего в итоге в нем не оказалось российских спортсменов.

«Вначале меня буквально на руках носили. В 31 год мне надо было как первому катавшемуся завести всю команду. Юле Липницкой — 15 лет, непонятно было, выстоит она или нет. Получилось. И у меня, и у всей команды», — отметил он.

Однако через два дня, подчеркивает он, ему пришлось сняться с соревнований. «Было больно, когда меня осудили. Даже не больно, а противно и стыдно за людей из моей страны.

Иностранцы поддержали, а наши осудили. Понятно, что не все, но часть начала говорить, что это было сделано специально. Даже профессионалы», — поделился Плющенко. Впрочем, отмечает спортсмен, ситуация позволила ему стать сильнее.