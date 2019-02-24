Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе

Бега фигуристок и золото Олимпиады: чего добилась Тутберидзе

24 февраля день рождения празднует самый известный человек в российском фигурном катании — Этери Тутберидзе. Ей исполняется 45 лет. «Газета.Ru» — о том, как складывался непростой жизненный и профессиональный путь Тутберидзе.

Тутберидзе, одной из самых обсуждаемых личностей в мире фигурного катания, 24 февраля исполняется 45 лет. Всерьез Тутберидзе начали обсуждать во время Олимпийских игр в Сочи, когда ее 15-летняя ученица Юлия Липницкая принесла сборной России золото в командном соревновании. Однако становление Тутберидзе было сопряжено с непростой судьбой тренера, о которой знают не все.

Тутберидзе родилась в Москве в многодетной грузинской семье. Девочка вместе с матерью сопровождала брата на футбол на Стадион юных пионеров, когда увидела изящных и грациозных фигуристов. Тогда Этери было только четыре с половиной года, и она загорелась идеей начать спортивную карьеру в этом виде спорта.

Интересно, что долгое время мать не соглашалась отдать дочь в фигурное катание, однако все-таки сдалась под напором своего чада, а Тутберидзе попала в группу к Евгении Зеликовой. Позднее Тутберидзе сменила множество тренеров: она работала под руководством Эдуарда Плинера, Лидии Кабановой, Елены Чайковской , Натальи Линичук, Геннадия Аккермана и даже самой Татьяны Тарасовой

Крест на спортивной карьере Тутберидзе поставила страшная травма.

Она получила трещину позвоночника. Большим счастьем стало, что девушка смогла полностью восстановиться, однако за время реабилитации из-за приема кальция Тутберидзе выросла на 22 сантиметра. Разумеется, об одиночном катании пришлось забыть.

Тогда Тутберидзе перешла в танцы на льду, где серьезных высот добиться ей не удалось. В России она завоевать лишь несколько медалей на этапах советского кубка, после чего окончательно разочаровалась и решилась перевернуть эту страницу своей жизни, уехав гастролировать в Соединенные Штаты в труппе «Российского балета на льду».

Спустя несколько лет выступления в «Российском балете на льду», который периодически устраивал в Штатах настоящий фурор, Тутберидзе поняла, что хочет заниматься другой деятельностью. Тогда она вместе со своим партнером Николаем Аптером завершила карьеру и стала тренером в Сан-Антонио.

В США она спокойно работала и твердо стояла на ногах. Но жизнь за океаном Тутберидзе наскучила достаточно быстро, и в 1998-м году она вернулась в Россию.

Поначалу Тутберидзе занималась с оздоровительными группами на надувных катках в цирке на льду. Однако со временем ей удалось получить должность тренера в Зеленограде, а позже — на катке «Серебряный». В 2013-м году ее место работы было преобразовано в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. С тех пор Тутберидзе возглавляет «Хрустальный» занимаются самые талантливые фигуристы страны.

О Тутберидзе впервые заговорили после успехов ее ученицы Полины Шелепень . Девушка дважды отбиралась в финал Гран-при, где завоевала две серебряные медали. Позднее их пути разошлись, но группа Тутберидзе только процветала.

В «Хрустальном» воспитали двукратную чемпионку мира и дважды серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву , а также олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову

Сейчас под руководством Тутберидзе и ее команды в лице хореографа Даниила Глейхенгауза и тренера Сергея Дудакова занимаются самые настоящие новаторы в мире фигурного катания — юные Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова . Молодые спортсменки, которые еще не могут даже выступать на взрослых международных соревнованиях, наводят страх на лидеров отечественного фигурного катания исполнением четверных прыжков, за которыми стоит будущее. Уже через год девушки смогут стать полноправными участниками взрослых турниров, и сейчас этого ждут, пожалуй, все любители фигурного катания.

Личная жизнь Этери Тутберидзе наполнена драмами и собственными трагедиями. Жизнь в Штатах запомнилась тренеру не только завершением спортивной и начало тренерской карьеры, но и одним из самых ужасных событий в истории США.

Участники «Российского балета на льду» жили всего в 50 метрах от Оклахома-Сити, где 19 апреля 1995 года произошел теракт, в котором погибли 168 человек. Из группы российского балета несколько человек получили ранения, лишь по счастливой случайности оставшись в живых.

Однако пребывание в США принесло Тутберидзе и радостное событие в жизни каждой женщины. Там она познакомилась с неким человеком по фамилии Дэвис, а в 2003 году у Тутберидзе родилась дочь Диана. Сейчас любовные взаимоотношения Тутберидзе покрыты загадкой, а отца Дианы Дэвис никто не видел.

Но девушка пошла по стопам матери, став фигуристкой.

Карьера одиночницы, как и у самой Тутберидзе, не сложилась из-за болезни. Диана страдает тугоухостью, которая развилась на фоне приема антибиотиков по ошибке врачей. Девушка плохо слышит, но это не мешает ей успешно выступать в танцах на льду.

Тутберидзе наряду с известностью получила и клеймо самого жесткого тренера России.

Ее часто обвиняют в том, что в «Хрустальном» царит тоталитарный режим, а спортсмены больше похожи на роботов, чем на детей.

Подливают масла в огонь и массовые уходы от Тутберидзе — ее группу в разное время покидали самые талантливые спортсменки, среди которых Евгения Медведева, Анастасия Тараканова, Юлия Липницкая, Полина Цурская и другие. И уходили они, как правило, со скандалами.

Коллеги Тутберидзе по «Хрустальному» почти боготворят ее. Сергей Дудаков неоднократно говорил, что именно она помогла ему раскрыться как тренеру. А хореограф Даниил Глейхенгауз, старт которому фактически дала Тутберидзе, и вовсе считает ее тренером без изъянов.

«У нас жесткая демократия на тренировках. А вообще, скажу так: Этери Георгиевна — идеальный тренер», — признался Глейхенгауз в интервью «Советскому спорту».

Хладнокровный образ Тутберидзе, в котором она и вся ее команда предстают перед камерами, только искажают мнение о тренере. Ученики Этери Георгиевны многократно рассказывали, что ее напрасно считают «монстром», а тренировки — «адом». Тутберидзе сама отмечала, что достаточно жесткий тренер, требующий от своих спортсменов дисциплинированности и послушания. Но делается это исключительно во благо фигуристов. Разумеется, детям, которые стали подростками, приходится сложно с ней. И выживают, как правильно, сильнейшие.

Сейчас Тутберидзе — самый успешный российский тренер. У нее своя тактика и видение тренировочного процесса, которые нравятся не всем. Чем Тутберидзе больше критикуют, тем сильнее и многозадачнее она становится. Представления об идеальном тренере у всех разные, но нельзя отрицать, что метод работы Тутберидзе стал одним из самых успешных, регулярно принося свои плоды.