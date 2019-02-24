Загитова обратилась к Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождения своего тренера — Этери Тутберидзе.

«Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремленности, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд», — написала Загитова в Instagram.

Спортсменка пожелала специалисту «новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения». Она также поблагодарила Тутберидзе за доверие.

«Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз спасибо», — заключила Загитова.

Тутберидзе привела Загитову к золоту чемпионата Европы, финала Гран-при и Олимпиады-2018. Помимо Загитовой, в группе специалиста катаются чемпионка России-2019 Анна Щербакова , победитель юниорского финала Гран-при Алёна Косторная и чемпионка первенства среди юниоров-2019 Александра Трусова.

24 февраля тренеру исполняется 45 лет.

Фигурист Коляда упал четыре раза и выиграл турнир, писал News.ru.