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Загитова обратилась к Тутберидзе 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождения своего тренера — Этери Тутберидзе.
«Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремленности, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд», — написала Загитова в Instagram.
Спортсменка пожелала специалисту «новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения». Она также поблагодарила Тутберидзе за доверие.
«Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз спасибо», — заключила Загитова.
Тутберидзе привела Загитову к золоту чемпионата Европы, финала Гран-при и Олимпиады-2018. Помимо Загитовой, в группе специалиста катаются чемпионка России-2019 Анна Щербакова, победитель юниорского финала Гран-при Алёна Косторная и чемпионка первенства среди юниоров-2019 Александра Трусова.
Кроме того, Тутберидзе тренировала олимпийскую чемпионку-2014 в команде Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и других.
24 февраля тренеру исполняется 45 лет.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Анна Щербакова , Алина Загитова , Юлия Липницкая
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