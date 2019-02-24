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Фигурист Коляда выиграл международный турнир в Таллине 

Чемпионат.com + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда выиграл международный турнир в Таллине. Коляда первенствовал как в короткой, так и в произвольной программах. Однако произвольный прокат бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 вряд ли может занести себе в актив. Как и за крайне неудачный прокат на чемпионате Европы — 2019 в Минске, в столице Эстонии Михаил получил от судей всего 140 баллов. Лучший прокат произвольной Коляды в текущем сезоне был оценен в 177,55 баллов.
В женских соревнования россиянка Анастасия Коломиец стала второй.

Фигурное катание. Международный турнир. Таллин, Эстония

Мужчины
1. Михаил Коляда (Россия) — 233,75. 2. Александр Селевко (Эстония) — 201,08. 3. Даниэль Альберт Науриц (Эстония) — 196,95.
Женщины
1. Эва-Лотта Клибус (Эстония) — 152,23. 2. Анастасия Коломиец (Россия) — 148,00. 3. Вера Столт (Финляндия) — 136.53
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