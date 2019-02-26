Сотникова посоветовала Малкину заняться фигурным катанием

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова ответила на некоторые вопросы по хоккею, передает "Матч ТВ".

Фигуристка рассказала, с кем у нее ассоциируется нападающий петербургского СКА Павел Дацюк , а также посоветовала нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину заняться фигурным катанием.

"С каким актером ассоциируется Дацюк? С Юрием Никулиным. Малкину следует принять участие в проекте "Ледниковый период", — поделилась мнением Сотникова.

Напомним, что спортсменка выиграла Олимпийские игры в индивидуальном зачете в 2014 году. Пока фигуристка долгое время не принимает участие в турнирах.

Ранее Сотникова покаталась на коньках по замерзшему Байкалу.