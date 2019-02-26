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Сотникова посоветовала Малкину заняться фигурным катанием 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.ru
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова ответила на некоторые вопросы по хоккею, передает "Матч ТВ".
Фигуристка рассказала, с кем у нее ассоциируется нападающий петербургского СКА Павел Дацюк, а также посоветовала нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину заняться фигурным катанием.
"С каким актером ассоциируется Дацюк? С Юрием Никулиным. Малкину следует принять участие в проекте "Ледниковый период", — поделилась мнением Сотникова.
Напомним, что спортсменка выиграла Олимпийские игры в индивидуальном зачете в 2014 году. Пока фигуристка долгое время не принимает участие в турнирах.
Ранее Сотникова покаталась на коньках по замерзшему Байкалу.
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