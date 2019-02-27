Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина продолжает восстанавливаться после операции на ноге, сообщает "Советский спорт".
Супруга победителя Игр Алексея Ягудина перенесла за свою жизнь много хирургических вмешательств и недавно призналась, что за это ненавидит свою работу.
В инстаграме девушка рассказала фанатам, что прошел первый этап реабилитации ее ноги.
Пользователи социальной сети в комментариях поддерживают кумира и желают ей скорейшего выздоровления.
Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на слухи о конфликте между ее супругом, фигуристом Евгением Плющенко, и Ягудиным.