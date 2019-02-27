Жена Ягудина назвала причину ненависти к фигурному катанию

Супруга победителя Игр Алексея Ягудина перенесла за свою жизнь много хирургических вмешательств и недавно призналась, что за это ненавидит свою работу.

В инстаграме девушка рассказала фанатам, что прошел первый этап реабилитации ее ноги.

Пользователи социальной сети в комментариях поддерживают кумира и желают ей скорейшего выздоровления.