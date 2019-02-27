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Загитова выучила новые сложные элементы перед ЧМ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала новые изученные элементы, сообщает "Советский спорт".
В сторис инстагарама спортсменка поделилась видео, на котором выполнила каскад из тройных лутца, тулупа и риттбергера. Стандартный каскад победительницы Игр в произвольной программе выглядит как тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер.
Отмечается, что фигуристка вошла в основной состав сборной на чемпионат мира в японском Сайтаме, который будет проходить с 18 по 24 марта.
Ранее чемпион ОИ выразил сомнения по поводу участия Константиновой в мировом первенстве.
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