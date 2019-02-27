Загитова выучила новые сложные элементы перед ЧМ

В сторис инстагарама спортсменка поделилась видео, на котором выполнила каскад из тройных лутца, тулупа и риттбергера. Стандартный каскад победительницы Игр в произвольной программе выглядит как тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер.

Отмечается, что фигуристка вошла в основной состав сборной на чемпионат мира в японском Сайтаме, который будет проходить с 18 по 24 марта.

Ранее чемпион ОИ выразил сомнения по поводу участия Константиновой в мировом первенстве.