Медведева или Туктамышева: кто попал в сборную

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Чемпионат мира пройдет 18-24 марта в японской Сайтаме.
Полностью состав на чемпионат мира выглядит следующим образом:
женское одиночное катание: Софья Самодурова, Загитова, Медведева; запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова;
мужское одиночное катание: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда; запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов;
парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский; запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин;
танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин; запасные: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов.