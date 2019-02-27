Медведева или Туктамышева: кто попал в сборную

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Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию 

РИА Новости 23 минуты назад
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Чемпионат мира пройдет 18-24 марта в японской Сайтаме.
Полностью состав на чемпионат мира выглядит следующим образом:
женское одиночное катание: Софья Самодурова, Загитова, Медведева; запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова;
мужское одиночное катание: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда; запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов;
парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский; запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин;
танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин; запасные: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Александр Самарин , Станислав Константинов , Иван Букин , Анастасия Мишина , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Козловский , Наталья Забияко , Александр Энберт , Сергей Воронов , Алина Загитова , Дмитрий Алиев , Александра Степанова , Михаил Коляда , Владимир Морозов , Максим Ковтун
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