Медведева или Туктамышева: объявлен состав сборной

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Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию 

РИА Новости 1 час назад
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Чемпионат мира пройдет 18-24 марта в японской Сайтаме.
Полностью состав на чемпионат мира выглядит следующим образом:
женское одиночное катание: Софья Самодурова, Загитова, Медведева; запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова;
мужское одиночное катание: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда; запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов;
парное катание: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский; запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алиса Ефимова — Александр Коровин;
танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин; запасные: Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Бетина Попова — Сергей Мозгов.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Александр Самарин , Станислав Константинов , Иван Букин , Анастасия Мишина , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Козловский , Наталья Забияко , Александр Энберт , Сергей Воронов , Алина Загитова , Дмитрий Алиев , Александра Степанова , Михаил Коляда , Владимир Морозов , Максим Ковтун
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