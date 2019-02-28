«Твое место на дне»: в соцсетях затравили Медведеву

Интернет-пользователи раскритиковали фигуристку Евгению Медведеву после ее включения в состав сборной России на Чемпионат мира. На странице Медведевой в Instagram ее начали обвинять в «краже» чужого места.

Многие пользователи решили, что место в основном составе должна была получить фигуристка Елизавета Туктамышева

Сначала и Медведева, и Туктамышева были в числе запасных. В основной состав входили Софья Самодурова, Алина Загитова Станислава Константинова . Позже был опубликован измененный состав сборной: Медведева, Самодурова и Загитова — основные, а Туктамышева и Константинова — запасные.

«Женя, ну что добилась своего? Скажи, неужели тебе ни капельки не стыдно перед Лизой? Если ты говорила, что она достойнее тебя, так «уступи» ей эту путёвку, а точнее отдай то, что ей принадлежит по праву и то, что ты у неё украла. Желаю тебе занять последнее место на ЧМ <…>», — написала в комментариях к одному из постов Медведевой @juwel_88 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Как же тебе повезло. На ЧМ против тебя будет болеть большая половина населения страны», «Желаю тебе занять последнее место на ЧМ, твое место там — на дне, причем не только на дне турнирной таблицы, но и в жизни», — написал другой пользователь.

Также пользователи попытались запугать фигуристку «народной ненавистью».

«Зачем тебе эти тараканьи бега?! Сейчас народная ненависть обернётся против тебя за блат. На прокатах ты психанешь. Твой единсивенный выход, если профессор заменит Соню на Лизу. <…> И ведь сама признаешь, что Лиза лучге была. Откажись», — заявила @novikova1018.

Поклонники поддержали Медведеву, напомнив критикам, что решение о составе сборной принимают не фигуристки, а Федерация фигурного катания.

«Знаете, если Женя и займёт чьё-то там место в сборной (по вашему мнению), то претензии эти не к ней, а к судьям, федре и много кому», — отметила @krettykiss.

Ранее Медведева одержала победу на Кубке мира. Туктамышева заняла второе место. Позже Медведева заявила, что Туктамышева вкладывает много сил в свое катание, поэтому заслуживает путевку на ЧМ.