Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Слуцкой подверглась травле на секции по фигурному катанию 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Дочь российской фигуристки Ирины Слуцкой Варвара подверглась травле из-за звездной матери, сообщает "Советский спорт".
Об этом проинформировала сама Слуцкая в своем инстаграме. Девочка занимается в секции фигурного катания, мечтает стать профессиональной спортсменкой, но в последнее время ей пришлось выслушать много оскорблений в матери.
Восьмилетняя девочка рассказала, что старшая воспитательница спортивной школы, где она тренируется, высказалась достаточно грубо в адрес Слуцкой-старшей. Ребенок даже не понял некоторые бранные слова.
"Теперь внимание, вопрос: ваша реакция? Поговорить со своим чадом и объяснить, что эти высказывания некультурны или что они неразумны, и тот ребенок, в принципе, не особо понимает? Или подойти самой и сказать пару ласковых маме и ребенку? Как поступили бы вы?" — спросила фигуристка на своей странице в социальной сети.
Ранее фигуристка объяснила свой уход от Орсера к Тутберидзе.
Газета.Ru: последние новости
Фигуристка из ЦСКА обыграла учениц Тутберидзе на первенстве Москвы Орсер рад участию Медведевой в чемпионате мира Орсер опроверг слухи о возвращении Медведевой в Россию
Комментарии
Фигурное катание , Видео , Ирина Слуцкая , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Массовое «убийство»: Кому нужна такая Медведева?
Фигурное катание Статьи
После ЧМ по футболу не досчитались миллионов
Футбол
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Хабиба подняли на смех в Сети
MMA
Спортсмены пожаловались на воду на Универсиаде
Зимние виды спорта
Остановилось сердце? Загадочная смерть бойца
MMA Статьи
«Вы меня убили»: Туктамышева о непопадании в сборную
Фигурное катание Статьи
Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров
Футбол
Российские велогонщики сняли проклятье ЧМ
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение