Дочь Слуцкой подверглась травле на секции по фигурному катанию

Об этом проинформировала сама Слуцкая в своем инстаграме. Девочка занимается в секции фигурного катания, мечтает стать профессиональной спортсменкой, но в последнее время ей пришлось выслушать много оскорблений в матери.

Восьмилетняя девочка рассказала, что старшая воспитательница спортивной школы, где она тренируется, высказалась достаточно грубо в адрес Слуцкой-старшей. Ребенок даже не понял некоторые бранные слова.

"Теперь внимание, вопрос: ваша реакция? Поговорить со своим чадом и объяснить, что эти высказывания некультурны или что они неразумны, и тот ребенок, в принципе, не особо понимает? Или подойти самой и сказать пару ласковых маме и ребенку? Как поступили бы вы?" — спросила фигуристка на своей странице в социальной сети.

Ранее фигуристка объяснила свой уход от Орсера к Тутберидзе.