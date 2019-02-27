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Не повторившую судьбу Сотниковой Загитову похвалили 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал сложности, которые преследуют олимпийскую чемпионку Алину Загитову в текущем сезоне.
«Она сделала правильный шаг, решив не пропускать сезон — он попал на пубертат, она реально выросла, изменилась. Пропусти она этот сезон — она трансформировалась бы в Сотникову, и возвращение для нее не было бы возможным», — передаёт его слова ТАСС.
Он добавил, что Загитова вместе с Евгенией Медведевой — «две наши суперзвезды на турнире в Японии».
Сотникова выиграла золото Олимпиады-2014, после чего взяла паузу и вернуться на прежний уровень не смогла. Загитова в этом сезоне проиграла в финале Гран-при японке Рике Кихире, на чемпионате России стала пятой, на чемпионате Европы — второй.
Кроме Медведевой и Загитовой, на первенство мира отправится чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.
Тарасова поддержала решение отправить на Ч М Медведеву, сообщал News.ru.
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Комментарии
Фигурное катание , Олег Васильев , Евгения Медведева , Алина Загитова , ИТАР-ТАСС
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