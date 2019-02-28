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Тренер Медведевой Орсер опроверг слухи о возвращении фигуристки в Россию 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
Информация о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла решение вернуться в Россию, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Брайан Орсер.
Ранее телерадиокомпания Radio Canada сообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение покинуть Канаду и продолжить карьеру в России.
"Это выдуманная история, у нас все хорошо", — заявил Орсер.
Медведева в мае объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале ее сотрудничества с Орсером. Для работы со специалистом она переехала в канадский город Торонто.
В среду на основании результатов голосования исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил Медведеву в основной состав на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Запасными стали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.
Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016-2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Станислав Константинов , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , ИТАР-ТАСС
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