Тренер Медведевой Орсер опроверг слухи о возвращении фигуристки в Россию

Информация о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла решение вернуться в Россию, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Брайан Орсер.

Ранее телерадиокомпания Radio Canada сообщила, что 19-летняя Медведева приняла решение покинуть Канаду и продолжить карьеру в России.

"Это выдуманная история, у нас все хорошо", — заявил Орсер.

Медведева в мае объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале ее сотрудничества с Орсером. Для работы со специалистом она переехала в канадский город Торонто.

Станислава Константинова. В среду на основании результатов голосования исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил Медведеву в основной состав на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова . Запасными стали Елизавета Туктамышева

Медведева по два раза становилась чемпионкой мира и Европы в 2016-2017 годах. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.