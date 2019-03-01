Журналистов упрекнули за нападки на Медведеву

Федерация фигурного катания выступила с официальным заявлением в связи с публикацией в некоторых СМИ информации о тратах на подготовку Евгении Медведевой . Там выразили «недоумение и возмущение» произошедшим

В Федерации заверили, что подготовка фигуристки оплачивается в том же объёме, что и других спортсменов основного состава сборной команды страны.

«Всё это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся «фантастической» суммы в 6 млн рублей в месяц», — сказано в заявлении Федерации.

В нём подчёркивается, что «фигурное катание — это не футбол и не хоккей, поэтому сумма в 6 млн в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась».

В Федерации уточнили, что не обладают информацией, «кому и с какой целью понадобилось распространять заведомо ложную информацию, увязав её с формированием состава российской команды для участия в предстоящем чемпионате мира в Японии».