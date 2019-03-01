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Журналистов упрекнули за нападки на Медведеву 

News.ru + ещё 24 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Федерация фигурного катания выступила с официальным заявлением в связи с публикацией в некоторых СМИ информации о тратах на подготовку Евгении Медведевой. Там выразили «недоумение и возмущение» произошедшим
В Федерации заверили, что подготовка фигуристки оплачивается в том же объёме, что и других спортсменов основного состава сборной команды страны.
«Всё это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся «фантастической» суммы в 6 млн рублей в месяц», — сказано в заявлении Федерации.
В нём подчёркивается, что «фигурное катание — это не футбол и не хоккей, поэтому сумма в 6 млн в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась».
В Федерации уточнили, что не обладают информацией, «кому и с какой целью понадобилось распространять заведомо ложную информацию, увязав её с формированием состава российской команды для участия в предстоящем чемпионате мира в Японии».
27 февраля, как сообщал News.ru, фигуристка Евгения Медведева вошла в окончательную заявку для участия в чемпионате мира, который пройдёт в Японии. Помимо неё женскую сборную России представят олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка Европы Софья Самодурова. Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева значатся запасными.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Станислав Константинов , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова
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