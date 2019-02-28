12-летняя фигуристка Софья Самоделкина из ЦСКА обошла на первенстве Москвы четырех учениц Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Юная фигуристка выиграла золотую медаль на первенстве Москвы среди девушек старшего возраста.
Самоделкина получила 257,39 балла.
Остальные места в первой пятерке достались подопечным Тутберидзе. Среди них: Камила Валиева (253,88), Майя Хромых (251,42), Софья Акатьева (250,60) и Дарья Усачева (248,40).
Соревнования состоялись в ледовом дворце "Москвич".
Ранее Алина Загитова сообщила, что обсудит с Тутберидзе показательный номер с собакой.