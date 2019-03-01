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Фигуристка объяснила свой уход от Орсера к Тутберидзе 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева объяснила свое решение перейти к российскому тренеру Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера, передает "Советский спорт".
Летом 2018 года она вернулась к Тутберидзе от Орсера, с которым она работала пять лет. Примечательно, что летом 2018 года от Тутберидзе к Орсеру ушла российская фигуристка, вице-олимпийская чемпионка Евгения Медведева.
"Тут все зависит от того, что вы ищете. Везде есть свои плюсы и минусы. Для одних больше подходит обучение в Канаде, для других — в России. Мне нравится тренироваться в России. Здесь все ориентировано на результат. Некоторые предпочитают тренироваться в более спокойном режиме, некоторые — так, как в России. Я думаю, что нашла свое место.
Однако трудно постоянно тренироваться так далеко от семьи. Я своих родных почти не видела, может, раз в полгода. Дома сейчас стало намного проще. Этери Тутберидзе забрала меня обратно, и я очень этому рада", — цитирует Турсынбаеву официальный сайт ISU.
Ранее Орсер опроверг слухи о возвращении Медведевой в Россию.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Элизабет Турсынбаева , Советский спорт
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