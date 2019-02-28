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В Сети появилась петиция с требованием взять Туктамышеву на чемпионат мира по фигурному катанию 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На онлайн-платформе change.org появилась петиция с требованием предоставить Елизавете Туктамышевой возможность принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.
«Только Елизавета Сергеевна Туктамышева сможет создать реальную конкуренцию японским фигуристам. И прежде всего, своим не шаблонным подходом, особенно, в прыжках. Если нам, россиянам, важно, чтобы звучал гимн Российской Федерации на емпионате мира, — необходимо обязательное присутствие Е. С. Туктамышевой в основной тройке фигуристов, представлюящих Россию. В противном случае японцы будут только рады отсутствию Е. С. Туктамышевой», — говорится в тексте петиции, адресованной Федерации фигурного катания на коньках России.
По решению тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России в женском одиночном катании на ЧМ выступят Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова названы в числе запасных.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Станислав Константинов , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Совет Федерации
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