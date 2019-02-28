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12-летняя фигуристка обыграла четырех учениц Тутберидзе. Крутые девочки есть не только у Этери

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Орсер — про слухи о возвращении Медведевой в Россию: «Это выдумка, у нас все хорошо»