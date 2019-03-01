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Загитова прокомментировала попадание Медведевой в состав сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала заявку сборной России на чемпионат мира в Сайтаме.
Спортсменку спросили о том, кто в большей степени заслуживает попадания в состав национальной команды — Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева.
"Это очень сложный вопрос. Но я ничего не решаю. Лучше спросить у Федерации фигурного катания на коньках России", — заявила девушка в интервью изданию "Советский спорт".
По итогам голосования тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в основной состав была включена Медведева.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Совет Федерации , Советский спорт
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