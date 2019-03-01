Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала заявку сборной России на чемпионат мира в Сайтаме.
Спортсменку спросили о том, кто в большей степени заслуживает попадания в состав национальной команды — Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева.
"Это очень сложный вопрос. Но я ничего не решаю. Лучше спросить у Федерации фигурного катания на коньках России", — заявила девушка в интервью изданию "Советский спорт".
По итогам голосования тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в основной состав была включена Медведева.