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Фигуристка из ЦСКА обыграла учениц Тутберидзе на первенстве Москвы

Дочь Слуцкой подверглась травле на секции по фигурному катанию

Медведеву и Туктамышеву могут включить в основной состав на ЧМ до 19 марта