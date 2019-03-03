Провал Медведевой и сюрприз Загитовой: чего ждать от ЧМ

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Что покажут Загитова, Медведева и Самодурова на чемпионате мира 

Газета.Ru 3 часа назад
С 18 по 24 марта в японской Сайтаме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. «Газета.Ru» вспоминает последние результаты Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой в текущем сезоне и оценивает их шансы на успех в Японии.
Алина Загитова проводит свой второй сезон на взрослом уровне. Чемпионат мира остается единственным крупным турниром, который не покорился 16-летней фигуристке. В прошлом году на мировом первенстве в Милане ученица Этери Тутберидзе заняла итоговое пятое место, провалив произвольную программу, во время которой она несколько раз упала на лед. Загитова признавалась, что после той неудачи пребывала в состоянии депрессии и долго плакала в номере отеля.
К грядущему чемпионату Алина подходит в довольно напряженном эмоциональном состоянии. Текущий сезон олимпийская чемпионка Пхенчхана начала триумфально: выиграв разогревочный турнир серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy, уроженка Ижевска затем победила на двух этапах Гран-при — в Хельсинки и в Москве. Однако на этом победы Загитовой в сезоне на данный момент завершились.
В финале Гран-при в Ванкувере российская фигуристка заняла второе место, уступив японке Рике Кихире, которая проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне.
По итогам двух программ Загитова набрала 226,53 балла.
После турнира в Канаде Алина приняла участие в чемпионате России, который являлся отбором на первенство Европы. Две прямые путевки на соревнования в Минске должны были достаться фигуристкам, занявшим первое и второе места, а третья спортсменка определялась тренерским советом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Однако турнир в Саранске оказался сенсационным в плане результата: весь пьедестал заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, тогда как Загитова расположилась на пятой строчке, пропустив вперед себя Станиславу Константинову.
Напрямую попасть в состав сборной Алине помог возрастной лимит, установленный Международным союзом конькобежцев (ИСУ), под который призеры национального первенства не подошли — им не хватило лет для участия на взрослом турнире.
Вместе с Загитовой на чемпионат Европы попали Константинова и Софья Самодурова, и именно олимпийская чемпионка являлась главной фавориткой соревнований. Однако континентальное первенство неожиданно оказалось для фигуристки неудачным.
Лидируя после короткой программы, Загитова допустила много грубых ошибок в произвольном выступлении: сначала она упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, а затем оперлась на руку после сольного лутца в три оборота и ошиблась в каскаде тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, выполнив второй прыжок в один оборот.
В результате Загитова набрала только 198,34, проиграв Самодуровой более 15 баллов.
Таким образом, Алина лишилась звания действующей чемпионки Европы, а корона перешла ее сверстнице, дебютировавшей в этом сезоне на взрослом уровне.
По итогам турнира на Загитову обрушилась волна критики со стороны экспертов и действующих фигуристов. Объясняя причины неудач молодой спортсменки, они выделили два главных мнения, почему ученица Тутберидзе перестала побеждать.
Согласно первой точке зрения, Загитова растеряла оптимальные кондиции из-за усталости. Спортсменка работает в условиях напряженного графика и не имеет времени на восстановление. Второй причиной спада называется резкое взросление Загитовой.
За последний год фигуристка ощутимо прибавила в росте и в весе. Это отмечали не только эксперты, но и сама Этери Тутберидзе, которая призналась, что ее подопечной теперь необходимо более 30 минут на тренировке для разогрева перед выполнением прыжков.
Несмотря на это, повод надеяться на успех Загитовой в Сайтаме есть. Во-первых, времени на восстановление и подготовку у Алины достаточно. Чемпионат Европы завершился в конце января, а до старта мирового первенства еще остается более двух недель. Во-вторых, оптимизма добавила и сама фигуристка, которая поделилась видеозаписью с тренировки, где она стала отрабатывать прыжки в четыре оборота.
Комментариями по данному поводу ни Загитова, ни Тутберидзе еще не делились. Очевидно, что в текущем сезоне четверных прыжков от Алины ожидать не стоит, однако сам факт того, что она начала их пробовать, позволяет утверждать о том, что сейчас фигуристка находится в хороших кондициях.
Попадание Медведевой в официальную заявку на чемпионат мира поделило мир фигурного катания на поклонников Евгении и ее ненавистников. Вторые остались крайне недовольны решением ФФККР отдать третью путевку в Сайтаму ученице Брайна Орсера, а не Елизавете Туктамышевой.
Основным фактором недовольства является нестабильное выступление и низкие результаты Медведевой по сравнению с Императрицей.
В текущем сезоне, который стал для Евгении дебютным под руководством канадского тренера, она завоевала бронзу на этапе Гран-при в Канаде, а также стала четвертой на французском этапе, не сумев пробиться в финал соревнований. На чемпионате России она заняла итоговое седьмое место и не квалифицировалась на первенство Европы. Именно по итогам континентального турнира руководство ФФККР было намерено определить заявку сборной России для поездки в Сайтаму. Однако в связи с тем, что ни Медведева, ни Туктамышева в Минске выступили, главным отборочным турниром стал финал Кубка России в Великом Новгороде.
Победу в нем одержала Медведева, опередив по сумме двух программ Туктамышеву на 1,5 балла.
Причем в произвольной программе Евгения вновь упала, что, впрочем, не помешало ей завоевать первое золото в сезоне и показать свой лучший результат при Орсере. По итогам тренерского совета она получила 19 голосов из 27-ми и попала в основную заявку сборной.
Теперь перед фигуристкой стоит сложнейшая задача: не просто чисто откатать свои программы, что является для Медведевой большой проблемой, но и создать реальную конкуренцию японкам, которые на домашнем первенстве будут считаться главными фаворитками в борьбе за золото.
Выполнима ли данная задача для двукратной чемпионки мира? Теоретически — да. Практически — сомнительно.
Подкрепляют данные сомнения и тот факт, что сейчас на Медведеву, и без того выступающую нестабильно, оказывается ошеломительное давление со стороны болельщиков и экспертов, считающих попадание спортсменки в сборную несправедливым. Кто-то даже желает 19-летней спортсменке откровенного провала в Японии.
Критика в адрес Евгении поступает практически весь год после ее неожиданного ухода от Этери Тутберидзе, а в случае неудачи в Сайтаме возрастет в несколько раз, что может стоить фигуристке карьеры. Главный вопрос — выдержит ли она такое давление.
Подобное точно не грозит новоявленной чемпионке Европы Софье Самодуровой. В свой дебютный сезон 16-летняя ученица Алексея Мишина влюбила в себя всех поклонников женского одиночного катания. На первый взгляд Софья — тихая и неприметная девочка, но на льду она — резвая и яркая девушка, выступление которой становится настоящим шоу.
Свой первый сезон на взрослом уровне она начала с серебра на турнире серии «Челленджер» в Италии, а затем завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при в США. В Москве Софья стала второй, проиграв только Алине Загитовой. Ей же она уступила и на чемпионате России, разместившись на итоговом шестом месте.
На первенство Европы Самодурова поехала решением тренерского совета. Мишин настоял лично на том, чтобы в Минск поехала Софья, а не Туктамышева, которая не сумела восстановиться после воспаления легких.
Изначально фаворитками европейского первенства считались все три российские фигуристки, однако среди тройки Загитова — Константинова — Самодурова Софью опускали в самый конец и предрекали ей только бронзу.
Однако фигурное катание — непредсказуемый вид спорта, где победа и высокие баллы напрямую граничат с высоким риском все потерять. Загитова, например, знает об этом как никто другой.
Случай с Самодуровой же совершенно зеркален. Алексей Мишин, которого фанаты фигурного катания называют Профессором, в очередной раз поступил мудро и хитро, не став усложнять программу своей юной подопечной.
«Боевой арсенал» Софьи не столь насыщен — сольные тройной лутц и тройной риттбергер, каскады тройной флип + тройной тулуп и аксель в два оборота. Такие элементы выполняет практически каждая вторая фигуристка. Однако преимущество Самодуровой в том, что она свои программы выполняет максимально чисто и качественно.
Что касается чемпионата мира, то для 16-летней фигуристки успехом уже является тот факт, что она на нем выступит. Победы от нее никто не ждет, борьба за бронзу — максимум, да и на это многие смотрят со скептицизмом. Однако этот сезон Самодурова в любом случае может занести себе в актив. Для того, чтобы закрепить свой статус добротного спортсмена, она может побороться за топ-5 по итогам чемпионата мира.
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Фигурное катание , Видео , Статьи , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Станислав Константинов , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Совет Федерации , Газета.Ru
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