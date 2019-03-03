Туктамышева призвала «прожарить» её

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем со своим участием. Победителей 22-летняя спортсменка пообещала выбрать самолично.
«Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. С ребятами из ВК-группы «Фегурка» организовали конкурс. Победителя выберу лично, а лучшие работы размещу у себя в инстаграме. Устроим прожарку Туктика!» — написала Туктамышева в Instagram.
27 февраля стало известно, что третью путёвку на чемпионат мира в Японию получила Евгения Медведева, а не Елизавета Туктамышева или Станислава Константинова.
Мировое первенство пройдёт в Сайтаме с 18 по 24 марта.
Ранее News.ru сообщил, что президент СБР Владимир Драчёв объяснил отсутствие биатлониста Антона Бабикова в заявке на чемпионат мира в Швеции.