Алина Загитова привела собаку на японский фестиваль

Победительница Олимпийских игр в Южной Корее в соревнованиях фигуристок россиянка Алина Загитова посетила японский фестиваль «Сакура» в Москве. Культурное мероприятие проходит под эгидой года Страны восходящего солнца в России.

Форум призван подчеркнуть дружественные отношения между Москвой и Токио, пишет ТАСС . Спортсменка пришла на торжественную часть со своей собакой Масару. На открытии выступил и посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

Ранее News.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова стала амбассадором производителя спортивной одежды Puma. Об этом сообщила пресс-служба организации.