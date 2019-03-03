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Алина Загитова привела собаку на японский фестиваль 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Победительница Олимпийских игр в Южной Корее в соревнованиях фигуристок россиянка Алина Загитова посетила японский фестиваль «Сакура» в Москве. Культурное мероприятие проходит под эгидой года Страны восходящего солнца в России.
Форум призван подчеркнуть дружественные отношения между Москвой и Токио, пишет ТАСС. Спортсменка пришла на торжественную часть со своей собакой Масару. На открытии выступил и посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.
Ранее News.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова стала амбассадором производителя спортивной одежды Puma. Об этом сообщила пресс-служба организации.
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