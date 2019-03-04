Ученица Тутберидзе пропустит юниорский чемпионат мира

Россиянка Алена Косторная не примет участия на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров по медицинским показаниям, передает ТАСС

Как сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), вместо Косторной выступит Ксения Синицына. Также Россию представят Александра Трусова и Анна Щербакова

Косторная тренируется в группе Этери Тутберидзе. На чемпионате России 2019 года фигуристка заняла третье место.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Загребе с 6 по 10 марта.

Ранее был определен состав сборной России на юниорское первенство мира.