Мишин сравнил не попавшую на чемпионат мира Туктамышеву с Пастернаком

Российский тренер Алексей Мишин сравнил историю с непопаданием фигуристки Елизаветы Туктамышевой в состав национальной командой на чемпионат мира с историей писателя Бориса Пастернака Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира 2019 года. В заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева , чемпионка мира-2015 Туктамышева осталась в запасе. В Финале Кубка России Медведева заняла первое место, обойдя на 1,71 балла Туктамышеву. "Вы знаете, когда-то Борис Пастернак написал свой роман "Доктор Живаго". И в ту историческую эпоху лучшие писатели исключили Пастернака из Союза писателей. Ну вот ситуация, которую мы наблюдаем с Лизой Туктамышевой — лучшие российские тренера проголосовали за то, чтобы Лиза не поехала. Никто из советских писателей не читал роман "Доктор Живаго", но они посчитали, что он плохой. Не все тренеры видели, как каталась Туктамышева. наверное, у них были какие-то важные соображения, которые решили вопрос не в пользу Туктамышевой", — цитирует его слова "Матч ТВ".