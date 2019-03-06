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Мишин: Туктамышева и Плющенко ни разу не упрекали меня 

Газета.Ru 2 часа назад
Легендарный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как правильно проигрывать.
"У меня есть два спортсмена, которые являют собой замечательный пример этого. Женя Плющенко взял серебро на Играх. Он был дебютантом Олимпиад. И для него это было поражение. Он слег — это был удар. Но он не сказал ни слова упрека мне. Вот умение проигрывать", — рассказал о работе и двукратным победителе Игр Мишин.
Также тренер отметил работу с Елизаветой Туктамышевой.
"Лиза Туктамышева — это взлеты и падения. Если у Плющенко было больше взлетов и меньше падений, то у Лизы — это сбалансированно. И она тоже ни слова упрека мне не сказала", — цитирует специалиста "Матч ТВ".
Ранее фигуристка из ОАЭ назвала россиянку Евгению Медведеву своим кумиром.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева
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