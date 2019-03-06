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Ковтун: здорово, что удалось «приземлить» неудачный прыжок 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал свой прокат в короткой программе на зимней Универсиаде — 2019. Набрав 91,74 балла, россиянин уверенно лидирует после выступления выступления двух групп спортсменов.
«Совершенно точно могу сказать, что Универсиада — самый необычный старт из тех, на которых я когда-либо участвовал. Как это всегда бывает на домашних соревнованиях, нет вопросов по организации, льду, поддержке болельщиков. Праздничная дружелюбная атмосфера, несмотря на важный старт. Безусловно, тут нет многих сильнейших спортсменов, но серьёзных конкурентов достаточно. Да и особой разницы для меня нет — всё равно надо показывать свой максимум вне зависимости от соперников.
Что касается сегодняшнего проката, то он прошёл для меня очень эмоционально. При такой поддержке и энергетике от зрителей программа «заиграла» совсем по-другому. Я получил огромное удовольствие — это по итогам проката для меня главное. По элементам всё сделал неплохо, за исключением маленькой помарки на тройной акселе. Здорово, что удалось его «приземлить», потому что вылетел я весьма неудачно. Остальное мне очень понравилось», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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Комментарии1
Фигурное катание , Евгений Слюсаренко , Максим Ковтун
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