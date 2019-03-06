Фигурист Квинтелашвили объяснил неудачу на Универсиаде

Грузинский фигурист Морис Квинтелашвили поделился впечатлениями от выступления на зимней Универсиаде-2019.

За свой прокат он набрал 82,71 балла.

«Получил большое удовольствие, выступая здесь. Конечно, не всё получилось. Первые два прыжка получились, а вот третий… что-то пошло не так. Срыв. В акселе немного широко пошёл и с круга нормально. Технически неправильно пошёл. И тулуп — поторопился. Сорвал. Конечно, всегда хочется больше набирать. Но какой прокат, такие и оценки», — сказал он корреспонденту News.ru.

Квинтелашвили — победитель Кубка России среди взрослых в 2014 году. С 2016 года фигурист выступает за Грузию.

Студенческие игры проходят в Красноярске со 2 по 12 марта.

Ковтун порадовался за свой прокат на Универсиаде, писал News.ru.