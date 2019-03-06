Российский фигурист Максим Ковтун занимает первое место в одиночном фигурном катании у юношей после короткой программы XXIX всемирной зимней Универсиады, его соотечественник Андрей Лазукин идёт третьим.
По итогам своего проката Ковтун набрал 91,74 балла.
Вторым идёт итальянец Маттео Риццо с результатом 90,78 балла.
На третьем месте располагается Андрей Лазукин. Его результат — 88,63 балла.
Произвольную программу юноши продемонстрируют 7 марта.
Ранее фигурист Ковтун назвал выступление на Универсиаде самым необычным стартом в карьере.