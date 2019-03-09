Трусова защитила титул чемпионки мира среди юниоров, Щербакова — вторая

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова защитила титул чемпионки мира среди юниоров. На первенстве планеты в Загребе (Хорватия) в произвольной программе Трусова почти на 4 балла превзошла личный рекорд, получив от судей 150,40 балла.

Лидировавшая после короткой программы Анна Щербакова побила собственное достижение почти на 15 баллов, но оценки 147,08 не хватило, чтобы обыграть подругу по команде.

Бронзовым призёром стала Тинь Цуй из США. Четвёртое место, несмотря на нелучший прокат произвольной программы, сохранила за собой ещё одна россиянка Ксения Синицына.