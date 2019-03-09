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Тутберидзе обратилась к своей ученице перед Универсиадой 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на Универсиаде в Красноярске, передает Sport24.
Спортсменка рассказала о допущенных ей ошибках в прокате.
"Довольна, что откатала неплохо. Не получился четверной сальхов, хотя выезжала с него на тренировках. Четверной почти получился. Но в целом сегодня было лучшее, чем вчера. Общалась ли я с Тутберидзе во время Универсиады? Мой тренер, который со мной здесь — Сергей Розанов, говорила с ней. Этери Георгиевна пожелала мне удачи", — отметила Турсынбаева.
Казахстанская фигуристка является подопечной знаменитого тренера Этери Тутберидзе.
Ранее фигуристка Сотскова назвала текущий сезон неудачным.
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Фигурное катание , Элизабет Турсынбаева
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