Тутберидзе обратилась к своей ученице перед Универсиадой

Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на Универсиаде в Красноярске, передает Sport24. Спортсменка рассказала о допущенных ей ошибках в прокате. "Довольна, что откатала неплохо. Не получился четверной сальхов, хотя выезжала с него на тренировках. Четверной почти получился. Но в целом сегодня было лучшее, чем вчера. Общалась ли я с Тутберидзе во время Универсиады? Мой тренер, который со мной здесь — Сергей Розанов, говорила с ней. Этери Георгиевна пожелала мне удачи", — отметила Турсынбаева. Казахстанская фигуристка является подопечной знаменитого тренера Этери Тутберидзе. Ранее фигуристка Сотскова назвала текущий сезон неудачным.