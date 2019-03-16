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Туктамышева думает уйти в политику 

Газета.Ru + ещё 42 7 часов назад
Фото: ТАСС
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, чем бы хотела заниматься, помимо фигурного катания, передает "Фонтанка".
Спортсменка ответила на вопрос, для чего бы использовала личный бренд.
"Скорее всего, одежда. С косметикой слишком сложно, надо знать все аллергены, свойства компонентов. Так что на первых порах это будет одежда, а дальше — посмотрим. Но тренерскую работу я тоже рассматриваю. Я не могу определиться, чего я хочу, поэтому строю для себя несколько жизненных планов, чтобы попробовать и понять, что мне приносит удовольствие", — отметила фигуристка.
Она также не исключила будущую политическую карьеру.
"Часто популярные спортсмены оказываются в политике? Как вариант — почему бы нет? Не буду исключать для себя какие-либо пути, пусть возможностей будет больше", — заключила Туктамышева.
Фигуристка вошла в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме, который будет проходить с 18 марта по 24.
Ранее чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о подготовке к мировому первенству.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Фонтанка.Ру
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