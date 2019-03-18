Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Туктамышевой нет недопонимания с Медведевой 

Газета.Ru + ещё 55 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как повлияло оглашение состава на чемпионат мира в Японии на взаимоотношения с Евгенией Медведевой, передает "Матч ТВ".
По словам спортсменки, ссоры между фанатами их не касаются.
"Если встречусь с Медведевой, то подойду к ней и поздороваюсь. Шум в интернете происходит исключительно между болельщиками. А у нас с Женей нет никакого недопонимания. Мы относимся друг к другу также, как и прежде", — цитирует Туктамышеву Z+.
Она она надеется, что разговоры в СМИ и соцсетях не повлияют на подготовку Медведевой к чемпионату мира.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме с 20 по 24 марта.
Ранее вице-чемпионка ОИ рассказала о подготовке к ЧМ по фигурному катанию.
Газета.Ru: последние новости
Тотьмянина: бабушка выживала нас с матерью из квартиры Двукратный чемпион ОИ объяснил маленькие зарплаты фигуристов Загитова вошла в рейтинг самых популярных спортсменок года
Фигурное катание , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение