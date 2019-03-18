У Туктамышевой нет недопонимания с Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как повлияло оглашение состава на чемпионат мира в Японии на взаимоотношения с Евгенией Медведевой , передает "Матч ТВ".

По словам спортсменки, ссоры между фанатами их не касаются.

"Если встречусь с Медведевой, то подойду к ней и поздороваюсь. Шум в интернете происходит исключительно между болельщиками. А у нас с Женей нет никакого недопонимания. Мы относимся друг к другу также, как и прежде", — цитирует Туктамышеву Z+.

Она она надеется, что разговоры в СМИ и соцсетях не повлияют на подготовку Медведевой к чемпионату мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме с 20 по 24 марта.

Ранее вице-чемпионка ОИ рассказала о подготовке к ЧМ по фигурному катанию.