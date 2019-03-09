Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева опередила Загитову и Тутберидзе в рейтинге женщин года 

Спорт РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Серебряный призер Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева стала самой популярной спортсменкой года по версии "Медиалогии".
Компания "Медиалогия" в честь 8 марта подготовила медиарейтинг российских женщин по количеству упоминаний в СМИ за последний год.
Среди девушек из мира спорта лидером стала Медведева (15-е место), опередившая олимпийский чемпионку Алину Загитову (20-е место) и своего бывшего тренера Этери Тутберидзе (29-е место).
Тенниситка Мария Шарапова расположилась на 22-м месте, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала 33-й.
Последние новости
Мишин сравнил Туктамышеву с Пастернаком Боец UFC восхитился "нокаутом" продавщицы из Владимирской области Девушка, уложившая Путина на лопатки
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Мария Шарапова
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
«Канадки могут ударить в спину»
Хоккей Статьи
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян
Лыжный спорт
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Универсиаду в России спешно начали спасать. Успеют?
Зимние виды спорта Статьи
Дебошу Емельяненко дали объяснение
MMA
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение