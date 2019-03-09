Медведева «утерла нос» Загитовой

Медведева опередила Загитову и Тутберидзе в рейтинге женщин года

Серебряный призер Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева стала самой популярной спортсменкой года по версии "Медиалогии". Компания "Медиалогия" в честь 8 марта подготовила медиарейтинг российских женщин по количеству упоминаний в СМИ за последний год. Среди девушек из мира спорта лидером стала Медведева (15-е место), опередившая олимпийский чемпионку Алину Загитову (20-е место) и своего бывшего тренера Этери Тутберидзе (29-е место). Тенниситка Мария Шарапова расположилась на 22-м месте, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева стала 33-й.