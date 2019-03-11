Медведева стала самой популярной спортсменкой России впереди Загитовой

Евгения Медвдева стала самой популярной российской спортсменкой по исследованию компании «Медиалогия», которая определяла самых востребованных женщин России, основываясь на количестве упоминаний о них в средствах массовой информации.

Фигуристка национальной сборной заняла общее 15-е место, обойдя других представительниц фигурного катания, также попавших в число самых упоминаемых женщин страны.

На 20-м месте расположилась олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова , чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева оказалась по результатам исследования 33-й, а на четыре позиции выше нее расположилась бывшая тренер Медведевой Этери Тутберидзе.

Напомним, что прошлой весной 18-летняя Медведева покинула группу Тутберидзе, перебравшись в Торонто к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Уход получился скандальным, и бывший тренер, посетившая несколько телешоу, обвинила спортсменку в том, что она даже не попрощалась и «не подарила розу».

Сама Медведева комментировала свой переход к новому тренеру по минимуму, сводя разговоры к тому, что ей нужен был новый вызов. Кроме того, спортсменка собиралась под руководством знаменитого канадского тренера улучшить технику исполнения проблемного лутца.

Впрочем, пока что смена группы не дала особенно позитивных результатов.

Под руководством Тутберидзе Медведева доминировала в женском фигурном катании на протяжении двух лет, выиграв за это время в том числе два чемпионата мира, но в олимпийский сезон спортсменка надолго выбыла из-за стрессового перелома ноги.

Участие Медведевой в Олимпиаде было под вопросом, однако она смогла восстановиться достаточно для того, чтобы выступить и на Играх, и на предваряющем их чемпионате Европы.

К тому времени засверкала другая ученица Тутберидзе Алина Загитова, ворвавшаяся во взрослое катание в 15 лет и в отсутствие травмированной Медведевой уверенно выигравшая финал Гран-при и чемпионат России.

Выиграла Загитова и чемпионат Европы, а затем и Олимпиаду, совсем немного опередив Медведеву в их первых очных дуэлях.

А вот в нынешнем сезоне под руководством Орсера дела у бывшей примы женского катания сразу не заладились.

Медведева не смогла выиграть канадский челленджер, уступив там американке Брэди Теннел, что стало ее первым в карьере поражением от иностранной спортсменки, затем дважды провалилась на этапах Гран-при и не попала в финал.

Перед чемпионатом России, где разыгрывались путевки на чемпионаты Европы и мира, Евгения сменила короткую программу на постановку узебкистанского хореографа Миши Ге , но выступила кошмарно.

Отчасти исправить ситуацию спортсменке удалось в произвольной программе, но по сумме баллов она не смогла подняться выше седьмого места (четвертого среди взрослых) и не попала на континентальное первенство.

Однако совсем недавно Медведева одержала свою первую победу в сезоне, выиграв Кубок России, где опередила проболевшую чемпионат страны Елизавету Туктамышеву, и по решением тренерского совета именно Медведеву включили третьей в число участниц чемпионата мира вместе с Загитовой и чемпионкой Европы Софьей Самодуровой, что вызвало широкий резонанс.

Загитова, кстати, тоже проводит неровный период карьеры после победы на Олимпийских играх. Еще прошлой весной она провалилась на чемпионате мира, став только пятой, а в нынешнем сезоне проиграла финал Гран-при японке Рике Кихире, осталась второй на чемпионате Европы после Софьи Самодуровой, а на чемпионате России вообще упала после лидерства в короткой программе на четвертое итоговое место, пропустив на пьедестал всех юниорок Тутберидзе и Станиславу Константинову . В трех случаях из четырех камнем преткновения для Алины становилась произвольная программа.

Учитывая обилие новостей и различных коллизий, неудивительно, что именно Медведева стала самой упоминаемой спортсменкой России, превзойдя и Загитову с Туктамышевой, и набравшую в последний год большую популярность Тутберидзе.