В ISU объяснили отсутствие Туктамышевой в основе сборной на ЧМ

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал то, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не была включена в состав сборной на чемпионат мира в Японии, передает РИА "Новости" Замглавы организации объяснил отсутствие фигуристки в заявке. "Лиза очень хорошо прыгает, у нее очень хорошая техника прыжков, она правильно обучена, правильно доведена. Это заслуга и тех, кто ее изначально готовил, и тренера Алексея Мишина. Но фигурное катание не состоит из одних прыжков", — подчеркнул Лакерник. Мировое первенство будет проходить в японском Сайтаме с 18 по 24 марта. Ранее чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова рассказала, насколько соответствует ее характеру прозвище "Смелая".