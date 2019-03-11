Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал то, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не была включена в состав сборной на чемпионат мира в Японии, передает РИА "Новости".
Замглавы организации объяснил отсутствие фигуристки в заявке.
"Лиза очень хорошо прыгает, у нее очень хорошая техника прыжков, она правильно обучена, правильно доведена. Это заслуга и тех, кто ее изначально готовил, и тренера Алексея Мишина. Но фигурное катание не состоит из одних прыжков", — подчеркнул Лакерник.
Мировое первенство будет проходить в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.
Ранее чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова рассказала, насколько соответствует ее характеру прозвище "Смелая".