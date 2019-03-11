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Сколько зарабатывают фигуристы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Фигуристы зарабатывают 64 тысячи долларов или более 4,2 миллиона рублей за победу на чемпионате мира, подсчитала «Телепрограмма».
Серебряная медаль в одиночном катании на мировом первенстве, по информации издания, приносит фигуристам 47 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей), а бронзовая — 33 тысячи (два миллиона).
Призовые за победу в парном катании на чемпионате мира составляют 90 тысяч (5,9 миллиона), за второе место — 65 тысяч (4,2 миллиона), а за третье — 45 тысяч (2,9 миллиона).
Победа на этапе Гран-при обогащает одиночников на 18 тысяч (1,1 миллиона), а победа в финале Гран-при — на 25 тысяч (1,6 миллиона).
Кроме того, один выход на ледовом шоу в России приносит фигуристам от 300 тысяч рублей, а один рекламный контракт — от пяти миллионов.
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