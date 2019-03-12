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Сотникова рассказала об отношениях с Туктамышевой 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, в каких отношениях находится с соперницей Елизаветой Туктамышевой, передает "Матч ТВ".
По ее словам, даже в настоящий момент она может многому научиться у другой фигуристки.
"С Туктамышевой у нас было затяжное противостояние. Она вытерпела не меньше меня, много настрадалась. Я и сейчас могу многому у нее научиться. Я желаю ей удачи!" — сказала Сотникова.
Также российская спортсменка охарактеризовала своего тренера Евгения Плющенко, назвав его упрямым.
"Какой наставник Плющенко? Строгий и упрямый, как все специалисты. Я уверена, что тренеры не могут быть плохими, особенно если это спортсмены с мировым именем", — заключила фигуристка.
Ранее Сотникова посоветовала Евгению Малкину заняться фигурным катанием.
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