Сотникова рассказала об отношениях с Туктамышевой

По ее словам, даже в настоящий момент она может многому научиться у другой фигуристки.

"С Туктамышевой у нас было затяжное противостояние. Она вытерпела не меньше меня, много настрадалась. Я и сейчас могу многому у нее научиться. Я желаю ей удачи!" — сказала Сотникова.

Также российская спортсменка охарактеризовала своего тренера Евгения Плющенко , назвав его упрямым.

"Какой наставник Плющенко? Строгий и упрямый, как все специалисты. Я уверена, что тренеры не могут быть плохими, особенно если это спортсмены с мировым именем", — заключила фигуристка.