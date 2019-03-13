Загитова: «В чем-то мы с Кармен похожи. Я давно хотела более страстную и взрослую программу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей произвольной программе «Кармен». «Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое. И когда тренеры предложили «Кармен», я была двумя руками за. Потому, что мне нравится в этой программе все, от выбора музыки до элементов, связок, заходов. Не могу выделить что-то одно. Может, в чем-то мы с Кармен и похожи. Я наверное, такая же иногда резкая, вспыльчивая. В основном, когда тренипровка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому у меня и не получается хорошо отразить эти эмоции», — сказала Загитова в интервью японскому телеканалу.