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Загитова: «В чем-то мы с Кармен похожи. Я давно хотела более страстную и взрослую программу» 

SPORT24.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей произвольной программе «Кармен».
«Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое. И когда тренеры предложили «Кармен», я была двумя руками за. Потому, что мне нравится в этой программе все, от выбора музыки до элементов, связок, заходов. Не могу выделить что-то одно.
Может, в чем-то мы с Кармен и похожи. Я наверное, такая же иногда резкая, вспыльчивая. В основном, когда тренипровка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому у меня и не получается хорошо отразить эти эмоции», — сказала Загитова в интервью японскому телеканалу.
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Фигурное катание , Алина Загитова
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