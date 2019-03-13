Фигурист Ковтун пропустит ЧМ

Турнир пройдет с 20 по 24 марта в Сайтаме (Япония).

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), вместо чемпиона России и серебряного призера на Универсиаде в Красноярске на мировое первенство поедет Андрей Лазукин.