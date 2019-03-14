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«Мы с Лазукиным были в шоке». Туктамышева — о попадании бойфренда на ЧМ 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: @liza_tuktik
Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала новость о том, что фигурист и ее молодой человек Андрей Лазукин был включен в состав российской команды для поездки на чемпионат мира в Японию.
Лазукин числился первым запасным и займет место Максима Ковтуна, который не выступит на чемпионате мира по медицинским показателям.
«Я очень рада за него. Мы с ним были немножко в шоке от этой новости. Это круто. Хочу, чтобы он наконец тоже почувствовал атмосферу больших стартов.
В Японию не поеду. К сожалению, федерация делает только для участников соревнований путевки. Поехать как болельщик? Нет, я лучше посижу дома, в Питере. Буду по телевизору смотреть», — цитирует Туктамышеву «Фонтанка».
Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 20-го по 24-е марта.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Максим Ковтун , Фонтанка.Ру
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