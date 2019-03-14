«Мы с Лазукиным были в шоке». Туктамышева — о попадании бойфренда на ЧМ

Фото: @liza_tuktik

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала новость о том, что фигурист и ее молодой человек Андрей Лазукин был включен в состав российской команды для поездки на чемпионат мира в Японию. Лазукин числился первым запасным и займет место Максима Ковтуна , который не выступит на чемпионате мира по медицинским показателям. «Я очень рада за него. Мы с ним были немножко в шоке от этой новости. Это круто. Хочу, чтобы он наконец тоже почувствовал атмосферу больших стартов. В Японию не поеду. К сожалению, федерация делает только для участников соревнований путевки. Поехать как болельщик? Нет, я лучше посижу дома, в Питере. Буду по телевизору смотреть», — цитирует Туктамышеву «Фонтанка». Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 20-го по 24-е марта.