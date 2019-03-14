«Были в шоке»: Туктамышева не поедет за бойфрендом в Японию

Фигуристка Елизавета Туктамышева отказалась ехать в Японию на чемпионат мира, где выступит ее бойфренд Андрей Лазукин. Спортсменка заявила, что поддержит своего возлюбленного из дома и будет наблюдать за прокатами по телевизору.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от попадания в основной состав сборной России на чемпионат мира своего бойфренда Андрея Лазукина. По словам спортсменки, она и ее возлюбленный оказались крайне удивлены вызову Лазукина на турнир, который пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.

«Я очень рада за него. Мы с ним были немножко в шоке от этой новости. Это круто. Хочу, чтобы он наконец тоже почувствовал атмосферу больших стартов», — цитирует Туктамышеву «Фонтанка».

При этом сама фигуристка от поездки в Японию ради того, чтобы лично поддержать своего возлюбленного на соревнования, отказалась. Императрица приняла решение остаться в Санкт-Петербурге и наблюдать за прокатами по телевизору.

«К сожалению, федерация делает только для участников соревнований путевки. Поехать в качестве болельщика? Нет, я лучше посижу дома, в Питере. Буду по телевизору смотреть», — заявила она.

Напомним, 13 марта, за пять дней до старта соревнований Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила об изменениях в официальной заявке сборной среди мужчин-одиночников.

Из состава был откреплен двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и действующий чемпион России Максим Ковтун , который пропустит мировое первенство по состоянию здоровья.

Вместо него в заявку попал победитель финала Кубка России текущего сезона Андрей Лазукин, который являлся первым запасным в национальной команде.

Примечательно, что оба фигуриста приняли участие на прошедшей в Красноярске зимней Универсиаде, где Ковтун завоевал серебряную награду, а Лазукин занял итоговое пятое место.

Официальной информации о характере и степени серьезности травмы действующего чемпиона страны на данный момент неизвестно. Однако, вероятно, повреждение Максим мог получить во время произвольной программы на Универсиаде, когда он после чистого четверного тулупа не сумел выполнить сальхов в четыре оборота, болезненно упав после приземления. При этом саму программу он сумел откатать до конца, а также смог выступить с показательным номером в гала-шоу.

Сам Ковтун о своем состоянии здоровья, равно как и о снятии с участия в чемпионате мира, комментариев также не дает.

«То, что произошло в произвольной программе, — случайность. Но будем работать. Думаю, что ошибка на риттбергере произошла из-за невнимательности. Сегодня показал 60% своих возможностей», — говорил Ковтун после своего выступления на Студенческих играх, где он в конечном итоге проиграл итальянцу Маттео Риццо, уступив почти 15 баллов.

Что касается Лазукина, то 21-летний фигурист владеет серьезным арсеналом четверных прыжков: как тулупа, так и сальхова. Однако Андрей страдает от нестабильного выполнения своих программ, о чем он и сам неоднократно рассказывал. Особое внимание ученик Алексея Мишина уделял тройному акселю, который в мужском одиночном катании является базовым элементом.

«Для мужчин это базовый прыжок, но у меня с ним бывают проблемы. Работаю плотно над ним, советуюсь в том числе и с Лизой. Мы с ней часто обсуждаем фигурное катание, технику прыжков», — цитирует Лазукина «Спорт БИЗНЕС Online».

Именно Туктамышева является для Лазукина одной из главных опор в его бесславной карьере. Оба спортсмена регулярно поддерживают друг друга как лично, так и в СМИ. Возвращаясь к решению Елизаветы отказаться от туристической поездки в Сайтаму, можно прийти к выводу, что 22-летней фигуристке, вероятно, психологически сложно сойтись с той мыслью, что она не сможет выступить на главном турнире сезона.

В основной состав сборной России Туктамышева не попала и была заявлена лишь первой запасной. На мировом первенстве российскую команду среди девушек-одиночниц представят Алина Загитова , Софья Самодурова и Евгения Медведева , чей вызов в сборную был воспринят неоднозначно и громко.

Сейчас же ученица Алексея Мишина продолжает подготовку к командному чемпионату мира и активно тренирует два тройных акселя в одной программе: один сольный прыжок и один — в каскаде с тройным тулупом. Кроме того, фигуристка проводит свое время и на других видах спорта, но в качестве зрителя.

Так, Туктамышева 13 марта приняла участие в матче плей-офф Кубка Гагарина между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом».

Очаровательная @TuktikLiza сегодня не только успела поучаствовать в предматчевом шоу, но и произвела символическое вбрасывание В перерыве — еще один сюрприз для болельщиков Ледового! pic.twitter.com/hb0ck4ZDoD— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 марта 2019 г.