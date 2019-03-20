Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова обратилась к поклонникам перед выступлением на чемпионате мира 

ТК «Звезда» + ещё 119 5 часов назад
Фото: uni, Youtube
Спортсменка поблагодарила за поддержку своих болельщиков и выразила надежду на то, что в Японии ее тепло встретят.
Российская фигуристка Алина Загитова последней выпустит с короткой программой на чемпионате мира, который проходит в японском городе Сайтам.
Она выйдет в заключительной, седьмой разминке под номером 40. В этой же разминке, 38-й выступит другая фигуристка от России Евгения Медведева.
Перед соревнованиями Загитова обратилась к поклонникам и поблагодарила их за поддержку.
«Надеюсь, что вы меня очень тепло встретите в Японии на чемпионате мира. Я буду вас очень ждать», — заявила она.
Также на первенстве свою программу покажет еще одна россиянка Софья Самодурова, которая стартует 34-й, в шестой разминке.
Главный турнир года проходит с 19 по 24 марта. Выступления с короткой программой состоятся сегодня, 20 марта.
ТК «Звезда»: последние новости
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом К Евро-2020 готовы: сборная России по футболу прилетела в Брюссель Трамп встретится с Овечкиным в Белом доме
Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение