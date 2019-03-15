Эксперт: российские фигуристки могут уступить Кихире

Специалист группы Елены Буяновой Максим Завозин считает, что у японской фигуристки Рики Кихиры есть все шансы на золото чемпионата мира, передает "Советский спорт"

Турнир начнется 20 марта в Японии. Российскую сборную в одиночном женском катании представят Алина Загитова , Софья Самодурова и Евгения Медведева

Завозин полагает, что победа зависит от психологического состояния спортсменок.

"Кто откатается чисто, тот и будет победителем. Психология и нервы будут иметь решающее значение. У российских фигуристок есть все шансы. Но если Кихира откатает чисто обе программы — первое место будет за ней", — заявил тренер.

Среди участников мужского одиночного катания он выделил Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена.