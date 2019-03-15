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Эксперт: российские фигуристки могут уступить Кихире 

Газета.Ru + ещё 2 15 марта 2019
Фото: РИА Новости
Специалист группы Елены Буяновой Максим Завозин считает, что у японской фигуристки Рики Кихиры есть все шансы на золото чемпионата мира, передает "Советский спорт".
Турнир начнется 20 марта в Японии. Российскую сборную в одиночном женском катании представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Завозин полагает, что победа зависит от психологического состояния спортсменок.
"Кто откатается чисто, тот и будет победителем. Психология и нервы будут иметь решающее значение. У российских фигуристок есть все шансы. Но если Кихира откатает чисто обе программы — первое место будет за ней", — заявил тренер.
Среди участников мужского одиночного катания он выделил Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена.
Ранее Елизавета Туктамышева пришла в шок от новости про бойфренда.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Елена Буянова , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Советский спорт
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