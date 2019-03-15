«Бегство» Медведевой озадачило Навку

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Навка высказалась о бегстве Медведевой к старому гею 

Дни.ру 2 часа назад
Олимпийская чемпионка прокомментировала непростое решение юной коллеги. Татьяна Навка постаралась объяснить бегство Медведевой в 2018 году к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Уход Евгении Медведевой от наставницы Этери Тутберидзе для большинства был неожиданностью. Ее выбор тренера, известного не только своими профессиональными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией, — тоже.
Однако сегодня бегство Медведевой многими воспринимается уже иначе. Женя доказала, что усердно трудится с 57-летним наставником и показывает достойные результаты. Переход фигуристки прокомментировала Татьяна Навка.
"Женя — самодостаточная сильная девочка с крепким внутренним стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно правильное и ей это было необходимо", — цитирует Навку RT. Она добавила, что, наверное, Медведевой нужна была новая энергия и эмоции, чтобы найти в себе силы идти дальше и бороться. "Мне сложно судить, но жизнь покажет", — заключила фигуристка, объясняя бегство Медведевой к канадцу.
Высказалась Татьяна Навка и о конкурентке Медведевой на льду Алине Загитовой. Перед стартом чемпионата мира она дала девушка совет.
"Алина — прекрасная спортсменка, ей просто нужно сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться с психологической точки зрения", — считает Навка.
Напомним, бегство Медведевой от российского тренера ранее осудили многие представители отечественного спорта и болельщики. Сама юная фигуристка старается игнорировать негативные отзывы в свой адрес и посвятить все силы тренировкам.
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Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Татьяна Навка
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