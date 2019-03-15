«Бегство» Медведевой озадачило Навку

Навка высказалась о бегстве Медведевой к старому гею

Олимпийская чемпионка прокомментировала непростое решение юной коллеги. Татьяна Навка постаралась объяснить бегство Медведевой в 2018 году к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Уход Евгении Медведевой от наставницы Этери Тутберидзе для большинства был неожиданностью. Ее выбор тренера, известного не только своими профессиональными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией, — тоже.

Однако сегодня бегство Медведевой многими воспринимается уже иначе. Женя доказала, что усердно трудится с 57-летним наставником и показывает достойные результаты. Переход фигуристки прокомментировала Татьяна Навка.

"Женя — самодостаточная сильная девочка с крепким внутренним стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно правильное и ей это было необходимо", — цитирует Навку RT. Она добавила, что, наверное, Медведевой нужна была новая энергия и эмоции, чтобы найти в себе силы идти дальше и бороться. "Мне сложно судить, но жизнь покажет", — заключила фигуристка, объясняя бегство Медведевой к канадцу.

Высказалась Татьяна Навка и о конкурентке Медведевой на льду Алине Загитовой. Перед стартом чемпионата мира она дала девушка совет.

"Алина — прекрасная спортсменка, ей просто нужно сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться с психологической точки зрения", — считает Навка.

Напомним, бегство Медведевой от российского тренера ранее осудили многие представители отечественного спорта и болельщики. Сама юная фигуристка старается игнорировать негативные отзывы в свой адрес и посвятить все силы тренировкам.